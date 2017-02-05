北投父殺子人倫悲劇 遭割頸倖存女畫面曝光

2017-02-05 16:29

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午1點多發生在北投的父殺子人倫悲劇，該名年約40歲的父親，疑似拿刀殺害3名子女後再自殺，但其中一名年紀約就讀國中的女兒遭父親拿刀割頸後經送醫急救，幸運撿回一命。

該名女兒送醫時起先無法言語，經急救包紮後已經恢復意識可以簡單交談。她家屬親友獲報也趕到醫院關切，目前院方仍在替她救治當中。

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