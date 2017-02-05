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為了馬英九 他被判拘役40天

2017-02-05  16:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市徐姓男子，去年6月25日下午4點多，在台北101大樓前廣場，看見在現場抗議的郭姓男子正在批評前總統馬英九施政無能、屈從中國，聽不下去而公然辱罵郭男「一字經」和「三字經」，郭男錄音提告；台北地院依公然侮辱罪判徐男拘役40天，可易科罰金4萬元。仍可上訴。

徐男庭訊時，承認辱罵郭男「我X！我X你娘咧！」，但他自認沒有公然侮辱的犯意，「對方（郭男）可以講他的理論，但沒必要辱罵前總統，我才出口制止他」。

法官認為，依社會通念，徐男所罵的2句話確實有輕蔑、鄙視、使人難堪的意涵，足以貶損郭男的人格與聲譽，構成公然侮辱；又根據錄音內容，徐男是因郭男在現場公開批評國家前元首，才與郭男爭執口角，法官因此研判，徐男顯然是有意辱罵郭男，並非沒有犯意，判他有罪。

判決指出，徐男只因他人的言論不合己意，卻不思理性解決，竟出言侮辱，無助於解決紛爭，反而滋生衝突，犯後未尋求道歉和解，態度不佳，從重判處拘役40天。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 公然侮辱 公然侮辱罪 馬英九
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