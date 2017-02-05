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小吃店開派出所旁還持毒 老闆被逮

2017-02-05  16:15

〔記者邱奕統／桃園報導〕在桃園市蘆竹警分局南竹派出所旁、經營小吃店的33歲黃姓男子，由於店就開在派出所旁邊，平時見警都會打招呼，警方也對他稍有了解，但3日他站在小吃店附近的街口時，碰上巡邏員警，卻一改平常，神色顯得緊張，引起警方懷疑，結果被警方從包包內起出海洛因毒品，警訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，黃男在派出所旁經營小吃店，平時對警察態度都很親切，但當天卻很冷漠，甚至想要閃躲，態度非常奇怪，因此上前攔查，結果在包包內查到毒品，黃嫌見人贓俱獲，乖乖坦承，並稱趁過年期間整修小吃店，小吃店沒營業，閒閒沒事下才會染上毒品。

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  • 黃男（背對鏡頭者）被警方從包包內起出毒品，帶回派出所偵訊。（記者邱奕統攝）

    黃男（背對鏡頭者）被警方從包包內起出毒品，帶回派出所偵訊。（記者邱奕統攝）

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