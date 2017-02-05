專挑制服女高中生下手 慣犯強制猥褻遭重判2年
〔記者張文川／台北報導〕有多次性騷擾、猥褻前科的新店區色狼鄭志祥，曾強制治療仍無效，前年10月又2度在公車內趁擁擠時藉機襲摳2名高中女生的下體，落網後還辯「只有輕輕摸幾下，頂多算性騷擾」，台北地院認定他毫無悔意，依2件故意對未成年人強制猥褻罪行，重判2年有期徒刑。可上訴。
法院調查，鄭男91年就在捷運車廂內猥褻少女下體，被判刑1年半、緩刑4年；94年又在捷運車廂內以相同手法再犯，被判1年，緩刑也被撤銷，並依刑法舊法命令他執行前強制治療，但沒效果，96年出獄，97年又在捷運內再次犯案，判刑1年半；103年又在公車上摸高中女生大腿、屁股，性騷擾罪被判4月，易科罰金了事；前年10月鄭男再犯下此次2案，多年來目標清一色選定制服女高中生，驚擾大台北地區通勤上課女學生長達十餘年。
判決指出，前年10月12日清晨6點多，鄭男在新店搭乘欣欣客運聯營綠2號公車，鎖定站在他左前方的高中生小芬（化名），利用公車行駛中晃動、乘客擁擠為掩護，隔著小芬的裙子以手指上下、左右抖動，強行撫摸她私處約20秒，小芬發覺異樣而低頭查看，鄭宏才將手伸回來，過一陣子又撫摸小芬大腿和臀部，小芬立即跺腳表示不悅，鄭男得逞後下車，A女到校後才通知母親，由母親協助報警。
同月23日同時段，同樣在綠2線公車上，高中女生小芳（化名）站在公車後門處，面對著車窗，鄭男站於後門上下車階梯處，面向小芳，同樣趁晃動與擁擠的機會，隔著小芳的運動褲用手指撫摸她私處2、3次，小芳查覺而立即移開身體，鄭男仍不放手，小芳嚇得不知所措，鄭男不久即下車，小芳才告訴同車的學長，學長通知司機報警；警方循線鎖定鄭男破案。
鄭男到案承認趁亂撫摸少女，但強調只有輕微碰觸2少女的大腿及私處，「碰一下就離開」，只有短暫接觸，頂多只算性騷擾，沒有強制猥褻。
2少女都作證說鄭男並非只是輕輕摸，而是有在用力的按壓搓揉，北院合議庭法官因此認定鄭男所為已構成強制猥褻罪，考量他一犯再犯，未見悔改，再伏禍根，惡行導致被害人惶惶不安、心理受創，犯罪情節沒有可憫恕之處，2次犯行各重判1年半，合併判處2年徒刑。
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