「肩膀姐」捷運版？ 抓狂暴走只因被碰到這裡

2017-02-05 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕還記得日前因不滿被碰到肩膀而在火車上暴走的肩膀姐嗎？有網友在爆料公社上傳一段影片，一名女子因悠遊卡遺失，到捷運服務台反應並要求退還卡內178元餘額遭拒，一時惱羞，用肉身擋在電梯出入口影響一名坐著輪椅的民眾去路，站務人員為了維持秩序，上前勸導碰了女子一下，不料卻觸動了女子的敏感神經，當場失控大暴走。民眾將過程拍下上傳到臉書社團爆料公社，有網友看完影片後笑問，這女的是肩膀姐的親戚嗎？

去年10月間，一名女子搭乘台鐵南下區間車，自備椅凳坐在擁擠的車廂內，由於當時人潮眾多，一名男子善意地上前輕拍她肩膀，請她站起來挪出空間，不料女子卻暴怒，咬定男子對她性騷擾，開始連珠炮似地狂罵「你不能碰我肩膀」、「你不能碰到我」、「你怎麼那麼豬哥啊，豬哥聽的懂嗎？我真的想賞你一巴掌」，認為男子可以請其他女性轉達請她站起來，但就是不可以碰她肩膀，令全車的人都傻眼了；誇張行徑被PO網後，網友們將她戲稱為「肩膀姐」。

而爆料公社一段影片中，一名穿著白色衣服牛仔褲，戴著眼鏡的女子，搭乘捷運到忠孝新生站時，因悠遊卡遺失，到服務處反應時，站務人員要求她填單才能補發，但女子卻要求站務人員，直接退還卡片裡面的餘額178元，卻遭站務人員拒絕，女子憤而撕毀申請單，女子的家人得知後前來協助，不僅仍難讓女子冷靜，反而助長女子氣燄，先在電梯口擋住一名坐著輪椅的民眾，隨後又因站務人員好意勸說，碰了女子一下，當場理智線斷掉，不斷中英文夾雜狂罵，對著站務人員大聲咆哮「我脊椎不好，不要碰我！」、「Get out！」

有網友拍下影片上傳到臉書社團「爆料公社」後，隨即吸引網友討論，對女子激動的反應，網友評說「退還178元，這數字有甚麼涵義嗎？」、「就叫她脊椎姐吧！」、「沒吃藥就出門！醜態失態....」、「原來脊椎是某些女生的敏感帶（筆記...」。