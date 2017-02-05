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 首頁 > 社會

偷車賊沒換衣服路上閒晃 警眼尖逮人

2017-02-05  15:28

［記者許展溢／苗栗報導］頭份市區大年初五發生一起機車竊案，警方調閱監視器發現，32歲謝姓女子涉有重嫌，今天斗坪派出所副所長林煥然巡邏時，眼尖在路上發現女賊穿著與當天一模一樣，當場逮人。女賊更說自己只是借騎，騎到沒油把車輛放路旁，也將鑰匙置放車箱，要讓車主方便取走。

警方指出，謝女是治安人口，大年初五深夜在頭份市區發現一輛鑰匙未拔機車，竟直接騎走，騎到沒油丟棄在興隆里加油站旁，員警透過車牌辨識系統，才掌握到機車失竊後動向。

警方表示，車主報案後，調閱監視器畫面發現，謝女揹著黑色背包，穿著夾腳拖，腳上還有多處傷疤，左腳還有腳鍊，特徵很明顯。

林煥然今天巡邏經新華里，眼尖發現謝女與當天偷車穿著一樣，還與43歲范姓男友在路上閒晃，隨即將她逮捕。

林煥然表示，謝女雖坦承騎了別人機車，但是因當天看到車主鑰匙沒拔，自己只是「借騎」，騎到沒油後，也將鑰匙放在車箱裡，停放在路邊，方便車主隨時能取走，但偷車是事實，訊後將她依竊盜罪偵辦。

警方強烈呼籲，機車不拔雖然很方便，但容易引誘人犯罪，為避免遭竊，希望民眾停車時，務必將鑰匙取下。

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  • 謝女今天穿著與偷車當天一模一樣。（記者許展溢攝）

    謝女今天穿著與偷車當天一模一樣。（記者許展溢攝）

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