北投驚傳疑似自殺案 父親和2子女死亡、1女重傷
2017-02-05 15:02
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午1點45分，警消人員獲報在北市北投區民宅有4人遭砍，緊急到場後發現一名年約40歲的男子及兩名少男、少女（12歲、13歲）已明顯死亡，一名20歲女子頸部遭砍，緊急送往榮總急救，目前警方已封鎖現場。
據了解，現場有找到遺書，因此研判有可能是自殺，疑似是40歲的男子要自殺，狠心帶著全家一起尋死，其中兩名小孩已確定死亡，另一名年紀較大的女兒重傷還在急救中。
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