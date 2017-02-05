警半夜研發「毒品不會跳」 基層叫好

2017-02-05 14:55

〔記者許展溢／苗栗報導〕員警偵辦毒品等案通常都要附上多項檢核資料，頭份警分局斗坪所員警吳丞評深夜值勤空閒，發想利用Excel超連結等功能，將所有附件彙整，集中紀錄在同一檔案，大幅減少作業時間，降低錯誤率，並有趣將此檔取名為「毒品不會跳」。

23歲的吳丞評彰化縣二林人，警校53期畢業，103年11月到斗坪所服務至今，相當靦腆，對自己職務很有熱忱，曾有3次不同駕駛想亂倒土方，都被正在值勤的他逮個正著。

熟練打開Excel檔，親自示範將各項檢核表化繁為簡，吳丞評說，剛到所內服務，發現處理毒品案時，必須打開至少14個Word檔，逐一填寫記錄，開開關關，麻煩也浪費時間，決定想出一整套表格。

吳丞評表示，一件案子需要附上多項資料，如法扶、拘提、尿液採證同意及逮捕通知書等，但有時完成送到偵查隊仍會有缺件，1年半前趁半夜值勤較沒人時研究， 一開始資料有跳掉情況，近來才成功完成，因此取名「毒品不會跳」。

斗坪所員警周靜宜說，新進人員不太清楚要如何處理繁瑣資料，但吳丞評研究出來的方法，讓大家不用花太多時間就能妥善完成，呈報到偵查隊也不會時常缺東缺西，造成雙方困擾。

頭份警分局副分局長陳漢文說，此法已替員警減輕不少工作量及辦案時間，基層近來廣為流傳，反映很好，讓公文流程更順遂， 也不用花時間校正，更降低錯誤率，相當肯定吳丞評自動服務熱心。

吳丞評說，原本要花費至少2個小時以上做筆錄、採尿等作業，相當冗長，現在只要1小時，大幅縮短作業時間，不僅可以一個人獨立完成，也不會有重複及錯誤等狀況出現。

吳丞評指出，不只是毒品案，偵辦酒駕、公共危險等罪也都可以利用此表格，對現在相當吃緊的警力相當有助益。