耕田踩到鐵釘 老婦求援跌落水溝身亡

2017-02-05 14:49

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區73歲林姓老婦人，今日上午10時許在新莊區幸福路、泰林路交叉口附近的農田耕作時，疑似左小腿踩到鐵釘受傷，當場鮮血直流，準備走出田地求救時疑重心不穩摔落一旁的水溝內，警消到場後發現其已無生命跡象，搶救後仍宣告不治。

目擊的農民向警消人員表示，林婦疑似是在種田時不慎踩到鐵釘，準備走出田外求救時因重心不穩跌落水溝，警消人員初步檢視，林婦身上除了左小腿有穿刺傷外無明顯外傷，目前警方已到場採證，詳細死因仍待釐清。