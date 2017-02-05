| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北投驚傳疑似自殺案 父親和2子女死亡、1女重傷
 首頁 > 社會

耕田踩到鐵釘 老婦求援跌落水溝身亡

2017-02-05  14:49

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區73歲林姓老婦人，今日上午10時許在新莊區幸福路、泰林路交叉口附近的農田耕作時，疑似左小腿踩到鐵釘受傷，當場鮮血直流，準備走出田地求救時疑重心不穩摔落一旁的水溝內，警消到場後發現其已無生命跡象，搶救後仍宣告不治。

目擊的農民向警消人員表示，林婦疑似是在種田時不慎踩到鐵釘，準備走出田外求救時因重心不穩跌落水溝，警消人員初步檢視，林婦身上除了左小腿有穿刺傷外無明顯外傷，目前警方已到場採證，詳細死因仍待釐清。

廣告
  • 案發現場還殘留血跡。（記者曾健銘翻攝）

    案發現場還殘留血跡。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 跌落 跌落水溝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：耕田踩到鐵釘 老婦求援跌落水溝身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.