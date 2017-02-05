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北市119救護員「靠這個」 協助救回心肌梗塞病患

2017-02-05  14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕本週末將有強度接近寒流的冷空氣來襲，台北市消防局提醒，現正是春寒乍暖，氣溫變化劇烈時節，年長者或三高族群要特別注意，心肌梗塞常見的症狀除了胸痛（悶）等症狀外，可能同時出現呼吸喘、冒冷汗或噁心等情形，若發現有上述症狀身體不適，應立即撥打119求助。

過年前夕，台北市消防局救災救護指揮中心接獲基隆路一段民眾報案，有60歲男性噁心嘔吐，119立刻派遣永吉高級救護分隊於5分鐘內抵達現場，患者表示胸腹痛長達30分鐘，手麻，且傍晚胃痛曾去診所看診吃藥未見改善，救護員研判可能為缺血性胸痛，現場立刻進行12導程心電圖檢查。

一查之下，發現病人為典型心肌梗塞，通報台北醫學大學附設醫院準備急救，救護車將病人送醫，抵院後20分鐘內即推入心導管室打通血管，目前已康復出院。

台北市消防局表示，急性心肌梗塞是供應心肌血流的冠狀動脈阻塞，引起心肌缺氧或損傷，應儘速於到院後90分鐘內將阻塞的血管打通，避免心肌壞死，消防局從去年12月已完成建置到院前12導程心電圖傳輸系統，針對胸痛病患，到院前就能先進行12導程心電圖檢查。

疑似心肌梗塞患者，除通知醫院準備急救外，同時將心電圖先行傳送接收醫院的醫師判讀，如果研判為「嚴重心肌梗塞」，醫院會先通知心臟科醫師待命，縮短到院後打通血管的時間，提高救命機會。

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  • 北市消防局去年12月已完成建置到院前12導程心電圖傳輸系統，針對胸痛病患，到院前就能先進行12導程心電圖檢查。（記者姚岳宏翻攝）

    北市消防局去年12月已完成建置到院前12導程心電圖傳輸系統，針對胸痛病患，到院前就能先進行12導程心電圖檢查。（記者姚岳宏翻攝）

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