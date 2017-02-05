可樂有結晶體？ 吸毒男裝醉遭警識破

2017-02-05 14:48

〔記者余衡／新北報導〕可樂怎麼會有結晶體？新北市土城警方日前執行路檢時，發現1部自小客車在路檢點前臨時停靠路旁，警方發覺有異上前盤查，駕駛36歲黃姓男子先是假裝昏睡，被叫醒後又假裝酒醉胡言亂語，員警仔細檢查車內四處，在可樂罐內發現不明結晶物，當場將他帶回偵辦。

經毒品試劑檢驗，果然發現可樂吸管內的不明結晶物是毒品海洛因，同時查出黃男因詐財及毒品案遭法院通緝，裝醉的黃男見事蹟敗露醉意全消，坦承因為心虛才臨停裝醉躲避警方，全案訊後依毒品罪移送法辦，並依詐欺及毒品通緝解送歸案。