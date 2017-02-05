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北投驚傳疑似自殺案 父親和2子女死亡、1女重傷
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超萌毛小孩遭遺棄 正妹所長PO網求援

2017-02-05  14:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店警分局烏來分駐所正妹所長張惠慈，昨下午4時許在烏來運動場，突然有一群小朋友衝向她，大叫「所長姐姐，有小狗狗被丟掉了！」前往查看果然見到6隻出生沒幾週的拉布拉多幼犬，被裝在濕透了的紙箱內，蜷縮在一起看起來非常可憐，她遂返回所內找了自己穿不著的衣物、毯子、紙箱，帶著牛奶回到運動場，先餵飽小狗狗，接著拍照PO網尋求愛心人士收養。

張所長說，餵完牛奶後，幾隻小狗開始有活力，會亂跑亂跳，看了比較放心，但是烏來山區又濕又冷，幼犬若是持續待在這裡恐怕活不下去，希望欲收養小狗的善心民眾，能夠主動向烏來分駐所聯絡，在為牠們找到家以前，警方與里長回持續餵養照些遭遺棄的毛小孩。

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  • 正妹所長張惠慈拿了自己穿不到的衣服、毯子暫時讓毛小孩們有個乾爽溫暖的喔。（記者徐聖倫翻攝）

    正妹所長張惠慈拿了自己穿不到的衣服、毯子暫時讓毛小孩們有個乾爽溫暖的喔。（記者徐聖倫翻攝）

  • 剛出生的拉布拉多模樣萌翻。（記者徐聖倫翻攝）

    剛出生的拉布拉多模樣萌翻。（記者徐聖倫翻攝）

  • 正妹所長張惠慈準備牛奶西餵飽遭遺棄的毛小孩們。（記者徐聖倫翻攝）

    正妹所長張惠慈準備牛奶西餵飽遭遺棄的毛小孩們。（記者徐聖倫翻攝）

  • 小拉布拉多似乎把所長張惠慈當成媽媽了。（記者徐聖倫翻攝）

    小拉布拉多似乎把所長張惠慈當成媽媽了。（記者徐聖倫翻攝）

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