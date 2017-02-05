超萌毛小孩遭遺棄 正妹所長PO網求援
2017-02-05 14:16
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店警分局烏來分駐所正妹所長張惠慈，昨下午4時許在烏來運動場，突然有一群小朋友衝向她，大叫「所長姐姐，有小狗狗被丟掉了！」前往查看果然見到6隻出生沒幾週的拉布拉多幼犬，被裝在濕透了的紙箱內，蜷縮在一起看起來非常可憐，她遂返回所內找了自己穿不著的衣物、毯子、紙箱，帶著牛奶回到運動場，先餵飽小狗狗，接著拍照PO網尋求愛心人士收養。
張所長說，餵完牛奶後，幾隻小狗開始有活力，會亂跑亂跳，看了比較放心，但是烏來山區又濕又冷，幼犬若是持續待在這裡恐怕活不下去，希望欲收養小狗的善心民眾，能夠主動向烏來分駐所聯絡，在為牠們找到家以前，警方與里長回持續餵養照些遭遺棄的毛小孩。
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