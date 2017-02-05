中國女情緒失控 賣菜阿婆遭打爆頭

2017-02-05 14:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市南館市場賣衣服的中國籍郭姓婦人，與李姓賣菜阿婆起口角衝突，郭女持手機擊傷李的頭部，血流如注，影片被PO上網後，引發網友痛批，也有網友希望警方盡快處理，警方表示，郭婦個性容易暴怒，因與李姓阿婆發生爭執而情緒失控攻擊，因為李姓阿婆要提告，警方將郭女帶回偵訊，全案依傷害罪函送地檢署偵辦。

警方指出，36歲郭姓婦人有傷害前科，在南館市場販賣衣服，疑似因賣菜的78歲李姓阿婆至郭婦攤位取用水時，未將水龍頭關好，郭心生不滿，拿水先往李阿婆潑去，李也拿水回擊，2人發生爭執，郭最後竟情緒失控，持手機尖銳處朝李的頭部打去，李姓阿婆血流如注，頭部因此縫了1、2針。

畫面被PO上網，引起網友一陣撻伐，大多認為郭出手太狠，怎麼可以這樣對老人家，希望警方盡快處理。

據了解，員警趕到現場後，立即將李阿婆送醫，並將郭女帶回製作筆錄，警方表示，由於李阿婆要提告，全案依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

相關影音