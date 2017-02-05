控性侵卻傳訊「我太想要」 違反常理判他無罪
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家工廠的女越南外勞小芳，指控阮姓同鄉同事性侵害她，台中地檢署聽信小芳說詞，對阮男提起強制性交罪公訴，不料，台中地院審理時卻發現，小芳自述被性侵害後，不但沒有畏懼阮男，還傳「你幫我親親我的那個吧，我太想要」的簡訊，邀請阮男到女舍為她口交，太過違反常理，判決阮男無罪。
判決書指出，已有男朋友的小芳（化名），與阮男是同工廠的同事，2016年10月17日，小芳撥打1955專線，向台中市政府勞工局通報性侵害，勞工局轉報台中市警局調查，小芳並於偵查中指控，阮男在同年8月16日晚間對她性侵害1次，並在同年10月15日晚間，也就是小芳撥打1995專線的前兩天，偷偷躲在女舍內想侵犯她，被她發現而未遂，她不堪一再被騷擾而撥打專線。
小芳並舉證說，阮男事後曾傳簡訊道歉，內容包括「我知道今天我做錯了，我承諾我會暗戀你並保護你」、「我會對今天我做的事情負責」、「昨天未經過你同意而我做了那件事，你應該很恨我」，台中地檢署依強制性交罪起訴阮男。
不過，台中地院審理發現，小芳事隔2個月才報案，除了小芳自述的性侵害過程之外，沒有傷痕等其他證據可佐證，更重要的是，小芳被性侵害後的第2天，竟然傳簡訊給阮男，「等一下我洗好澡，你幫我親親我的那個吧，我太想要，可是不能真的做愛，可以嗎？你只能親親與玩它，可以嗎？」，另外，小芳事後還委託阮男幫她購物，並邀約阮男一起外出喝飲料。
台中地院認為，被性侵害後會有恐慌畏懼加害人的行為反應，小芳不但沒有畏懼，反而傳簡訊邀請阮男為她口交，還委託阮男購物與外出遊玩，與一般被性侵害的反應不同，整個過程充滿疑點。
至於阮男傳簡訊向小芳道歉，法官研判是小芳已有男友，阮男介入後，小芳難以面對男友而心生糾葛困擾，阮男才會一再向小芳致歉，簡訊只能證實雙方性交，不能證實是性侵害，判決阮男無罪，可以上訴。
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