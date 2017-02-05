只因沒拿到吸管 奧客國罵怒譙、奶茶狠砸店員

2017-02-05 14:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市22歲林姓大夜班店員，今日清晨4時許幫客人結帳時，因忘記拿吸管給顧客，竟遭對方質疑服務不周，林男不滿遭嗆回嘴，雙方因此爆發口角，孰料對方一氣之下，接連飆出國罵，還將購買的奶茶狠狠砸在店員身上後才離去，超商業者不甘受辱，今日已向警方報案，欲揪出這名奧客。

蘆洲分局表示，該案件為偶發事件，雙方爭執起因是因客人購買奶茶，結帳時未拿到吸管，質疑店員態度不佳、服務不周到，怒飆國罵才衍發口角，目前警方已根據監視器畫面追查，將傳喚該名顧客到案說明，全案將依公然侮辱罪嫌偵辦。

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