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北投驚傳疑似自殺案 父親和2子女死亡、1女重傷
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為討3千元 囂張屁孩舞信號彈示威

2017-02-05  13:41

〔記者余衡／新北報導〕囂張屁孩！19歲詹姓男子為了向劉姓男子追討債務，昨晚近9點聚集10多名青少年騎乘多部機車，前往劉男位於新北市土城區中央路四段的租屋處，不料一群人不知劉男早已搬離，以為債主避不見面，於是狂鳴機車喇叭並點燃信號彈在附近來回揮舞示威，噪音及火光嚇得附近居民紛紛走避，鬧事影片被放上臉書「黑色豪門企業」，有網友調侃「還以為是提早放煙火慶祝天公生咧！」

警方調查，詹男自稱劉男欠他3千元許久，多次約定還款卻屢次食言，昨晚他才會撂人前往談判討錢，但大批人馬到場後敲門、喊聲都沒回應，以為劉男又意圖拖延才會鼓譟示威。全案經警方漏夜追查，通知詹男等10人到案，全案訊後依違反社會秩序維護法函送法辦。

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  • 詹男等人點燃信號彈示威。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

    詹男等人點燃信號彈示威。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

  • 詹男等人持信號彈來回繞行。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

    詹男等人持信號彈來回繞行。（翻攝自臉書黑色豪門企業）

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