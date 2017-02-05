嘉義仁義潭 驚見1雲林女子溺斃

2017-02-05 13:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕金雞年開年，嘉義縣卻不平靜，朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋今早疑有民眾跳溪輕生，目前仍搜救中；番路鄉則有名女子在仁義潭溺水，消防人員獲報趕抵將女子打撈上岸，已明顯死亡多時，警方正聯絡家屬並調查落水原因。

警方表示，今天中午12時許接獲報案，指番路鄉仁義潭大壩左手邊有名女子在水面上載浮載沉，警、消獲報趕抵，把溺水者從水中撈上岸後，發現該名女性肢體僵硬，死亡多時。

警方依身上證件查出死者是37歲的雲林縣林內鄉民，現場並發現死者騎乘的摩托車，現正聯絡家屬處理後續事宜。