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北投驚傳疑似自殺案 父親和2子女死亡、1女重傷
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北市長安西路火警釀1死 火場內瀰漫有機溶劑氣味

2017-02-05  13:37

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨4點發生在台北市長安西路公寓的火警，釀成1死2傷的慘劇。附近鄰居說，死者許姓男子（62歲）與詹姓妻子從事西裝裁縫、加工的工作，生活單純，與鄰居互動熱絡，在當地居住了20多年，進出見面都會打招呼。許男與妻育有3兒女，除了其中一子在外地工作，平時與另子跟女兒同住。

消防局火場調查科人員與警方鑑識人員，今天早上重回火場蒐證調查，並在火場內聞到濃厚的有機溶劑氣味。警方研判，火場內瀰漫的有機溶劑氣味，可能是來自許男平時從事西裝裁縫工作所使用的有機溶劑，但該溶劑與火警是否有直接關聯，仍有待調查。

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  • 公寓陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

    公寓陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

  • 消防員架梯搶救。（記者王冠仁翻攝）

    消防員架梯搶救。（記者王冠仁翻攝）

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