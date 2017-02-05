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騎鐵馬遊石門水庫 1大1小都犁田重摔

2017-02-05  12:57

〔記者李容萍／桃園報導〕快快樂樂出門，也要平平安安回家！

桃園市大溪區石門水庫湖光山色，吸引鐵馬族暢遊環湖公路，駐守的保七總隊第二大隊第一分隊昨天晚上一連受理兩件自行車騎士自摔意外，兩名一大一小的騎士都摔得不輕，主要因為不熟石門水庫路況，加上天色昏暗，不慎騎車自摔。

昨晚6時10分，保七接獲報案指稱石門水庫溪洲大道有自行車騎士摔車，警員李俊澈、陳靜玟趕赴現場，發現謝姓騎士全身多處擦傷、下巴嚴重出血，臉上神情痛苦，當下把謝男帶回辦公室，再通報大溪消防分隊消毒傷口後，由救護車送醫治療。

無獨有偶，才過了25分鐘，又接獲李姓男子求救，說年幼的兒子在石門水庫溪洲公園下坡處騎車不慎摔傷，李、陳兩員再度前往現場，發現小朋友摔斷多顆門牙、血流不止，直接開警用巡邏車將人送醫急救。

第二大隊表示，上述2件急救案件均是因對於石門水庫路況不熟，且天色昏暗，才不慎騎車自摔，在此呼籲時值春季，每逢假日賞花、遊憩遊客眾多，但是天色較早轉暗，於戶外活動親近大自然的同時，也要注意自身安全。

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  • 鐵馬暢遊石門水庫，1大1小騎士犁田、保警助療傷。（記者李容萍翻攝）

    鐵馬暢遊石門水庫，1大1小騎士犁田、保警助療傷。（記者李容萍翻攝）

  • 鐵馬暢遊石門水庫，1大1小騎士犁田、保警助療傷。（記者李容萍翻攝）

    鐵馬暢遊石門水庫，1大1小騎士犁田、保警助療傷。（記者李容萍翻攝）

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標題：騎鐵馬遊石門水庫 1大1小都犁田重摔


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