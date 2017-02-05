駭癱「聯合」還恐嚇「蘋果」 男駭客判刑5月

2017-02-05 13:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子胡祥鈺曾駭入網路遊戲網站，導致遊戲運作，另因打球糾紛，強迫少年自慰並拍下影片，均被判刑。胡男不滿被刊登負面新聞，竟駭癱聯合新聞網，也打電話到蘋果日報，表示是自己駭攤聯合報，要求兩報社撤下新聞。事後，胡男與聯合報達成和解，卻繳不出錢，被檢察官起訴。基隆地方法院判處胡男有期徒刑5個月，得易科罰金。

24歲胡祥鈺曾因影響知名網路遊戲LOL英雄聯盟網站，被基隆地方法院判有期徒刑2個月；另因為與一名少年發生爭執，竟找人將少年帶到河堤，還逼少年自慰，用手機錄下畫面，被判有期徒刑4個月。

各大媒體將其犯行披露之後，胡男心生不滿，前年利用「台風DDOS」遠端控制攻擊程式，駭攤聯合新聞網，並打電話給該新聞部廖姓主任等人，表示自己是新聞當事人，要求聯合報將自己的新聞撤除；另也打給蘋果日報，要其員工到聯合新聞網查看，是否已經被自己駭癱，要求撤下新聞，但兩報均拒絕胡男的要求。

聯合報對胡男提出告訴，雙方協議和解金12萬元得分3期繳交，且必須將刊登該案刑、民事起訴狀在聯合報網站上1日。胡男繳交第一期4萬元之後，就不再支付任何費用，違反約定。

法官認為，新聞自由是民主文明國家的普世價，胡男此舉已嚴重破壞社會秩序，可見其法治觀念嚴重偏差。判他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。據悉，胡男曾自稱開瑪莎拉蒂名車代步，月入數10萬，但是卻連8萬元卻繳不出來。