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台灣警察的日常…阿多仔也喊讚！

法籍男子馬修（右一）表示，皮包不見在法國根本是石沉大海，讚台灣警察太神奇。（記者徐聖倫翻攝）

2017-02-05  12:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕阿多仔也喊讚！法國籍男子馬修日前來台旅遊，他從新北市中和區下榻飯店搭計程車至北市慶祝跨年，卻不慎遺落皮包在車上，除了沒記起車號，不識國字的他，也說不清司機名字，本已對尋回皮包不抱希望，但在台灣友人勸說下，他跑到中和警分局國光派出所碰運氣，未料1小時不到，皮包就找回來了，馬修透過翻譯說「這在法國根本不可能發生，台灣警察真是太神奇了！」

據悉，受理的警員鄭翔得當下立刻查清馬修當晚8時許，是在莒光、德光路口攔車，一路調閱監視器，查出計程車車牌，接著聯絡司機前往派出所將皮包歸還。鄭員說，在台灣，監視器的分布幾乎是滴水不漏，加上台灣地狹，其實調閱監視器只是「台灣警察的日常」，鄭員謙虛表示馬修先生過獎了。

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