北市工安意外 工人15樓墜下當場死亡

2017-02-05 12:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山區中午發生一起工安意外，一名工人在復興北路上的大樓進行防水工程時，不慎由15樓高處墜樓，落在2樓的平台，醫護人員緊急到場，發現工人已明顯死亡，目前由警方接手封鎖現場，調查事故原因。

據了解，死者為一名46歲的謝姓工人，事發當時謝姓工人為單獨施工，工頭在樓下，沒有看到事故經過，聽到工人大喊「啊」一聲，趕緊出來看，才發現釀成意外，趕忙通知醫護人員，可惜已經來不及了。