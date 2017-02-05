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車鑰匙忘在置物箱 交警扳開坐墊取出

女騎士車鑰匙忘在置物箱，交警助扳開坐墊取出。（記者李容萍翻攝）

2017-02-05  12:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢交通分隊警員黃治中，昨晚值勤交整勤返隊途中，行經中壢區元化路美豐橋，見一名婦人帶著一位小孩，推著重機車緩緩步行，黃員擔心來往車輛眾多，立即上前詢問是否需要幫助，婦人回答自己不小心把錢包及鑰匙放入置物箱，沒有鑰匙，機車無法發動，才會辛苦地推車。

時值夜晚，黃員發現聯絡不上機車行及鑰匙店，向婦人提議先返回中豐路的分隊上稍作休息再做打算，並幫忙婦人一起將機車推回交通分隊後，再小心翼翼，嘗試扳開置物箱，讓婦人的手伸進置物箱內，好不容易取得機車鑰匙，讓婦人和小孩可以順利騎車回家，也感謝警方熱心協助。

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  • 女騎士車鑰匙忘在置物箱，交警助扳開坐墊取出。（記者李容萍翻攝）

    女騎士車鑰匙忘在置物箱，交警助扳開坐墊取出。（記者李容萍翻攝）

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