北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡

2017-02-05 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區一棟大樓今日進行外牆補強工程，一名工人意外從15樓墜至2樓，警消抵達後發現他已當場死亡。

據《中央社》報導，台北市消防局今日上午11時29分接獲報案，在松山區有工人墜樓，連忙派出勤務人員前往救援。警消趕抵後確認工人已不幸身亡，疑似是在進行外牆補強時重心不穩才會摔落。