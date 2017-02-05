| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡

2017-02-05  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區一棟大樓今日進行外牆補強工程，一名工人意外從15樓墜至2樓，警消抵達後發現他已當場死亡。

據《中央社》報導，台北市消防局今日上午11時29分接獲報案，在松山區有工人墜樓，連忙派出勤務人員前往救援。警消趕抵後確認工人已不幸身亡，疑似是在進行外牆補強時重心不穩才會摔落。

廣告
  • 台北市松山區今日發生1名工人墜樓死亡意外。（圖擷自Google地圖）

    台北市松山區今日發生1名工人墜樓死亡意外。（圖擷自Google地圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 工地意外 工安 工安意外
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.