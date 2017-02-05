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離婚又失業想不開 醉男想自殺被警帶回

2017-02-05  12:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區50歲胡姓男子，昨日晚間6時許，被民眾發現獨自坐在車上，副駕駛座上還放著水果刀、美工刀、童軍繩等物品，路過民眾發現直覺有異，連忙報警，新莊分局警員獲報後趕赴現場，發現男子渾身酒氣，頻頻喃喃自語：「我要自殺！」為免發生意外，當下立即將他帶回保護管束。

新莊分局表示，昨日晚間6時許接獲民眾報案，指稱中正路巷弄內有民眾疑似欲輕生，巡邏警員趕赴現場，發現胡男滿身酒氣、神情恍惚地坐在車內，面對警員詢問僅說：「我要去找老婆，我不想活了！」講話還含糊不清，立即將他帶回派出所保護管束。

胡男酒醒後才向警方供稱，他日前失業又離婚，酒醉後才會想不開，警員聽聞也在旁耐心地苦勸，終讓胡男打消輕生念頭。

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  • 胡男因心情差，帶著水果刀欲輕生遭警方阻止。（記者曾健銘翻攝）

    胡男因心情差，帶著水果刀欲輕生遭警方阻止。（記者曾健銘翻攝）

  • 胡男攜帶的童軍繩。（記者曾健銘翻攝）

    胡男攜帶的童軍繩。（記者曾健銘翻攝）

  • 胡男當時坐在車裡欲自殺輕生。（記者曾健銘翻攝）

    胡男當時坐在車裡欲自殺輕生。（記者曾健銘翻攝）

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