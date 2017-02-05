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台北燈節加強維安 警方有「嬌點」

兩名特勤女警也投入燈節維安工作。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-05  12:19

〔記者王冠仁／台北報導〕2017台北燈節自昨天開始，為期9天在台北市中華路兩側人行道與西門燈紅樓舉行，為因應大批人潮恐引發治安事故，台北市刑警大隊特勤中隊從昨天中午開始，每天早上9點到晚上11點，編組維安警力擔服步巡，並成立恐攻應變小組，24小時支援恐攻維安事件處理。

警方說，此次勤務並派有兩名女特警，除增加反恐能量外，並加強為民服務及拉近警民關係，讓民眾安心賞燈過好節。

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  • 兩名特勤女警也投入燈節維安工作。（記者王冠仁翻攝）

    兩名特勤女警也投入燈節維安工作。（記者王冠仁翻攝）

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