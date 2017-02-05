外籍女扒手哭裝無辜 民眾群起指認只好認栽
2017-02-05 12:17
女扒手（右）被服飾店老闆娘指認。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕本月3日11時許，北投警分局長安所警員莊俊偉在北投市場巡邏時，突聽聞市場內有喧囂聲，趕赴現場後發現，原來一名潘姓婦人（79）的黑色長皮夾突然被扒走。
潘婦情緒激動的向莊員表示，自己的皮夾疑似是被一名女子扒走，當下制止要她還皮夾，她卻辯稱手上的皮夾是潘婦掉的，她只是幫忙撿起來罷了，還不斷啜泣裝無辜，莊員見兩人爭執不下，於是詢問附近民眾，民眾們紛紛見義勇為，指認有看到這名女子形跡可疑的靠近潘婦，更有一名服裝店老闆娘指證歷歷，表示她親眼看到女子以衣物做掩護，將手伸進潘婦的手提袋內行竊，這名女扒手眼見有那麼多證人，只好當場認栽，乖乖隨莊員回派出所。
據了解，該名女扒手54歲，為逾期居留在台之越南籍女子，以觀光名義在12月11來台，到今日早已超過30天的居留期；警清查後發現該外籍女子入境期間已有多次行竊紀錄，短短不到兩個月，在新莊及北市信義區都有下手卻失風的紀錄，顯然是職業慣犯；女扒手向警方供稱，自己為了治病來台灣，但是卻籌不出醫藥費，只好出此下策，偵訊中更突然開始咳嗽，顯示自己的虛弱，但警方依然在訊後將該嫌移送士林地檢署偵辦。
潘婦十分感謝警方迅速到場，將嫌犯逮捕，警方也呼籲民眾在人潮擁擠商場，除挑選商品外，應特別留意可疑人士，如有斜視窺探他人衣袋、手提包，不時和他人交換眼神之舉，應加倍小心，以避免財物損失。
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