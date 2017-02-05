| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

外籍女扒手哭裝無辜 民眾群起指認只好認栽

女扒手（右）被服飾店老闆娘指認。（記者鄭景議翻攝）

2017-02-05  12:17

〔記者鄭景議／台北報導〕本月3日11時許，北投警分局長安所警員莊俊偉在北投市場巡邏時，突聽聞市場內有喧囂聲，趕赴現場後發現，原來一名潘姓婦人（79）的黑色長皮夾突然被扒走。

潘婦情緒激動的向莊員表示，自己的皮夾疑似是被一名女子扒走，當下制止要她還皮夾，她卻辯稱手上的皮夾是潘婦掉的，她只是幫忙撿起來罷了，還不斷啜泣裝無辜，莊員見兩人爭執不下，於是詢問附近民眾，民眾們紛紛見義勇為，指認有看到這名女子形跡可疑的靠近潘婦，更有一名服裝店老闆娘指證歷歷，表示她親眼看到女子以衣物做掩護，將手伸進潘婦的手提袋內行竊，這名女扒手眼見有那麼多證人，只好當場認栽，乖乖隨莊員回派出所。

據了解，該名女扒手54歲，為逾期居留在台之越南籍女子，以觀光名義在12月11來台，到今日早已超過30天的居留期；警清查後發現該外籍女子入境期間已有多次行竊紀錄，短短不到兩個月，在新莊及北市信義區都有下手卻失風的紀錄，顯然是職業慣犯；女扒手向警方供稱，自己為了治病來台灣，但是卻籌不出醫藥費，只好出此下策，偵訊中更突然開始咳嗽，顯示自己的虛弱，但警方依然在訊後將該嫌移送士林地檢署偵辦。

潘婦十分感謝警方迅速到場，將嫌犯逮捕，警方也呼籲民眾在人潮擁擠商場，除挑選商品外，應特別留意可疑人士，如有斜視窺探他人衣袋、手提包，不時和他人交換眼神之舉，應加倍小心，以避免財物損失。

廣告
  • 警方將女扒手移送。（記者鄭景議翻攝）

    警方將女扒手移送。（記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：外籍女扒手哭裝無辜 民眾群起指認只好認栽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.