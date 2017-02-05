熱心警休假找回失車 民讚：最棒新年禮物！

2017-02-05 12:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區61歲謝姓男子，日前大年初一凌晨時機車遭竊，翌日初二傍晚發現愛車不見蹤影，匆匆忙忙跑到新莊分局中平派出所求助，當時受理報案的員警王國睿詢問機車的型號、顏色、車牌後，不僅利用值勤時間調閱，就連下班後也心繫公務，利用休假時間在新莊區中和街一帶來回搜索，皇天不負苦心人，終在日前於新莊幸福路找回失車，讓失主不到2天即找回愛車。

王員表示，為民服務是警察的職責，當時看到失主心急如焚的模樣，促使他更加努力辦案，當天休假時經過該處，因距離失竊地點不遠，他一一檢視路邊機車的車牌，沒想到半小時後幸運找回謝男的愛車，當下也立即通知失主前來領回，讓謝姓失主大讚：「這是最棒的新年禮物！」