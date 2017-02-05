| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

熱心警休假找回失車 民讚：最棒新年禮物！

2017-02-05  12:24

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區61歲謝姓男子，日前大年初一凌晨時機車遭竊，翌日初二傍晚發現愛車不見蹤影，匆匆忙忙跑到新莊分局中平派出所求助，當時受理報案的員警王國睿詢問機車的型號、顏色、車牌後，不僅利用值勤時間調閱，就連下班後也心繫公務，利用休假時間在新莊區中和街一帶來回搜索，皇天不負苦心人，終在日前於新莊幸福路找回失車，讓失主不到2天即找回愛車。

王員表示，為民服務是警察的職責，當時看到失主心急如焚的模樣，促使他更加努力辦案，當天休假時經過該處，因距離失竊地點不遠，他一一檢視路邊機車的車牌，沒想到半小時後幸運找回謝男的愛車，當下也立即通知失主前來領回，讓謝姓失主大讚：「這是最棒的新年禮物！」

廣告
  • 新莊分局中平派出所警員王國睿（左）利用休假時間，幫助失主找回愛車。（記者曾健銘翻攝）

    新莊分局中平派出所警員王國睿（左）利用休假時間，幫助失主找回愛車。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：熱心警休假找回失車 民讚：最棒新年禮物！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.