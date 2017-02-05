中國船持瓦斯桶威脅拒檢 海巡強力登船逮13人

海巡人員登上中國籍漁船檢查。（記者張軒哲翻攝）

2017-02-05 12:05

〔記者張軒哲／台中報導〕每逢農曆春節後海象轉佳，中國籍漁船常趁著開工時，越界作業，破壞海洋資源，台中海巡隊4日夜間實施區域聯防威力掃蕩勤務，總計調派台中隊PP10060艇、PP10035艇，於台中港西北22浬處發現「閩獅漁07605號」越界作業中國船，中國籍船員相當強悍，一度持瓦斯桶來威脅拒檢，海巡人員起出漁獲2噸，將1船13人扣留，今早帶返台中港實施調查及執行行政處分。

台中海巡隊指出，昨日由隊長歐凌嘉擔任指揮官，結合第新竹海巡隊PP3580艇暨北部地區機動海巡隊桃園艦等1艦3艇，採「優勢艦艇、分進合擊」方式，於苗栗、台中、烏坵海域執行擴大威力掃蕩。

台中海巡隊在追捕過程中，中國籍漁船採拖延戰術，想趁機開溜，一度以船尾懸放數條長繩索、持瓦斯桶等各種方式來威脅拒檢，但海巡人員憑藉豐富的執法經驗，順利登船。今早將1船13人扣留，帶返台中港實施調查及執行行政處分。

相關影音（台中海巡隊提供）