台北燈節湧人潮 韓女來台初體驗

分局長陳文智（右二）與韓女合照。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-05 12:10

〔記者王冠仁／台北報導〕「2017台北燈節」活動昨天晚上在台北市西門町熱鬧登場，警方為維護周邊交通順暢，出動大批警力執勤。正當昨天下午4點多，活動要開始之前，萬華分局分局長陳文智及警員曾名麒，在西門町遇上2名第一次來台觀光的韓籍女遊客。

2名韓女首次來台觀光，遇上燈節的大批人潮，便好奇詢問正在舉辦什麼活動。恰好燈節活動舉辦時，有邀請文化大學推廣部馮筱芹講師協助同步口譯韓語，警方便找來馮幫忙解說主燈「小奇雞」的由來、天上聖母林默娘剷除妖魔、保護善良民眾等故事，讓2韓女瞭解燈會文化及民間故事，完成一趟國民外交。