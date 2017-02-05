| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受減產影響 週一汽柴油小漲0.1元 北市大樓外牆施工 工人從15樓摔下身亡
 首頁 > 社會

台北燈節湧人潮 韓女來台初體驗

分局長陳文智（右二）與韓女合照。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-05  12:10

〔記者王冠仁／台北報導〕「2017台北燈節」活動昨天晚上在台北市西門町熱鬧登場，警方為維護周邊交通順暢，出動大批警力執勤。正當昨天下午4點多，活動要開始之前，萬華分局分局長陳文智及警員曾名麒，在西門町遇上2名第一次來台觀光的韓籍女遊客。

2名韓女首次來台觀光，遇上燈節的大批人潮，便好奇詢問正在舉辦什麼活動。恰好燈節活動舉辦時，有邀請文化大學推廣部馮筱芹講師協助同步口譯韓語，警方便找來馮幫忙解說主燈「小奇雞」的由來、天上聖母林默娘剷除妖魔、保護善良民眾等故事，讓2韓女瞭解燈會文化及民間故事，完成一趟國民外交。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：台北燈節湧人潮 韓女來台初體驗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.