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受減產影響 週一汽柴油小漲0.1元 北市工安意外 工人15樓墜下當場死亡
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北市公寓暗夜竄火舌 屋主喪命、妻女受傷

公寓陷入火海。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-05  11:24

〔記者王冠仁／台北報導〕今天凌晨4點多，台北市長安西路一間公寓4樓傳出火警，附近居民發現火舌與濃煙，嚇得報警。消防員獲報前往搶救，發現火場4樓窗戶有3人呼救，立刻架梯救援，成功將許姓屋主的詹姓妻子（60歲）、許姓女兒（20歲）與許姓兒子救出。

許姓一家人告訴消防員，父親還在屋內，消防員破門搶救，但最後發現許姓屋主（62歲）倒在臥室床上成為焦屍。

消防局表示，初步研判起火地點位在房屋後方的廚房，其中許姓屋主的臥室最靠近起火點，可能因此逃生不及。許男妻子的手臂則受到灼傷、許姓女兒也嗆傷，他們兩人也被送醫救治，整起火災只有許姓兒子沒受傷。消防局正在調查確切的起火原因。

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  • 消防員架梯搶救。（記者王冠仁翻攝）

    消防員架梯搶救。（記者王冠仁翻攝）

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