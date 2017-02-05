女子和先生吵架後疑跳溪 警消搜救

2017-02-05 11:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局今天早上接獲報案，疑有女子跳入朴子溪，朴子大橋上遺留女子所騎機車，救難人員正在搜救中。

警消今天早上接獲報案，8點多時有人看到一名女子邊哭邊在橋上走路，後來就不見蹤影，趕緊報案；嘉義縣消防局及嘉義縣救難協會等救難人員正在朴子溪搜索中。

警方初步調查，李女昨晚和先生吵架後負氣離家，今天早上把機車停在朴子大橋上，拔起鑰匙，脫下鞋子換新鞋後離開；現場並無民眾看到她跳溪，也不排除只是離開機車，正在附近搜索中。

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