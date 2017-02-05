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桃園火災頻傳…大溪暗夜火警 網友揪心

桃園大溪半夜火警，網友一夜擔心。（記者李容萍翻攝）

2017-02-05  10:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園暗夜惡火再傳！桃園市大溪警分局內柵派出所後面一處鐵皮民宅，今天凌晨1點12分許發生火警，濃煙竄出，警、消前往救火，火勢很快被撲滅，清理火場停在民宅左側1輛轎車、堆放右側的雜物已經燒毀，初估損失約50萬元，起火原因由消防局鑑識人員調查，幸無人員受傷。

有網友今天凌晨在臉書「爆料公社」po文表示，凌晨1點多看見內柵派出所對面好幾輛消防車救火，現場瀰漫濃煙，許多網友看到擔心桃園最近一直燒，紛紛留言詢問，大溪那邊怎麼了？不少人都聽到消防車經過的鳴笛聲，加上近日桃園頻傳火災意外，忍不住po文希望人員平安。

另外也有居民在「我是大溪人」臉書社團問「請問現在哪裡有火警？消防車好多台！我在石門水庫看到的」、「現在大溪怎麼了？好多消防車跟救護車」相當擔心。

由於金雞年才開始幾天，桃園地區火災頻傳，先是新屋倉儲大火燒了6個多小時、2500坪，昨天平鎮發生一對母女不幸在火場中喪生，還有八德廢棄車工廠大火，讓網友們也留言說「桃園這陣子怎麼了…火災頻傳，辛苦消防人員」、「願平安」、「希望沒事」。

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  • 桃園市大溪警分局內柵派出所後面一處鐵皮民宅，今天凌晨1點12分許發生火警，濃煙竄出。（記者李容萍翻攝）

    桃園市大溪警分局內柵派出所後面一處鐵皮民宅，今天凌晨1點12分許發生火警，濃煙竄出。（記者李容萍翻攝）

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