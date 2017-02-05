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毒蟲隨機搶女子皮包 軍人追上撂倒

2017-02-05  09:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓毒蟲昨晚沒錢買毒，搶奪一名剛領完錢的女子皮包，馬上被路過的士兵追上、撂倒在地，2民眾見狀也協助壓制，直到警方趕來才歇手。

郭落網說，「我是因為走投無路」，毒癮又發作，臨時起意行搶。警訊後，將郭男依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，20歲女子昨晚9時許在基隆市仁二路郵局ATM提款2千元，才剛把錢放入皮包內，就被在一旁等候多時的郭姓毒蟲一把抓住皮包。

女子皮包被搶時，大喊「搶劫！」恰巧有名現役士官路過，見女子皮包已被搶走，馬上追上前，一把將郭撂倒在地。

由於郭撂倒後企圖掙脫，2路人也協助壓制郭，直到延平派出所警員趕抵才將郭上銬，帶回派出所。

警方指出，見義勇為的這名軍人身材壯碩、魁梧，彷彿是郭的天敵；郭被撂倒後根本無處可逃。

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  • 郭姓毒蟲強盜女子內有2千皮包，才剛得手就被見義勇為的軍人壓制在地。（記者林嘉東攝）

    郭姓毒蟲強盜女子內有2千皮包，才剛得手就被見義勇為的軍人壓制在地。（記者林嘉東攝）

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