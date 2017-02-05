醉男摔落深坡昏迷 警消垂降搶救

警消救援深山跌落邊坡酒醉客。（記者陳彥廷翻攝）

2017-02-05 08:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天深夜，牡丹鄉高士村往石門村的產業道路驚傳民眾墜落邊坡案件，大半夜派遣5車11人救援酒醉客，而邊坡險峻，警消到場只能以繩索垂降方式救援將傷者拉出。

約今天凌晨零時，屏東縣消防局獲報有民眾摔落山坡，由滿州分隊陳威宏小隊長帶隊前往搶救，救援人員到達現場回報表示，於高士往石門產業道路旁約10公尺深山坡有看見1傷者等待救援，立即佈架繩索救援。

由於邊坡陡峭，救援人員費盡千辛萬苦進入救援，並發現該約50歲的男子頭部有外傷，身有酒氣意識模糊，於0時38分將傷者以繩索垂降方式救出，隨後由滿州91載送該名受傷男子送南門醫院救治。

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