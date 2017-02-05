北市公寓今晨火警 父成焦屍、母女受傷
2017-02-05 08:51
〔即時新聞／綜合報導〕北市中山區長安西路一處公寓今（5日）晨驚傳火警，警消獲報後迅速抵達現場搶救，消防員將3名住戶救出，但62歲的屋主逃生不及，不幸葬身火窟。
根據《蘋果日報》報導，中山區長安西路一處公寓4樓在今晨4點多發生火警，警消出動多台消防車前往撲救，到場時發現4樓有3名住戶在窗邊受困求救，消防人員立即架梯將60歲婦人及其2名兒女救出，3人被救出後告知警消父親還在屋內，後來在臥房內找到62歲的許姓屋主時，其已被燒成焦屍明顯死亡，而母女受燒燙傷及嗆傷送醫急救。
警方初步研判，起火點位於房屋後方廚房，由於死者臥房最靠近起火點，可能因此逃生不及，不幸罹難，但確切起火以及死亡原因將待後續調查。
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