追撞700萬瑪莎拉蒂 網友：車主「目屎那滴」了

三菱撞上瑪莎拉蒂，網友說這是「大7與TOYOTA的概念」（翻攝爆料公社）

2017-02-05 08:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕昨天下午，台北市信義區松智路發生一起追撞車禍，被追撞的瑪莎拉蒂車尾只有輕傷，但後面的三菱車頭卻幾乎半毀，有民眾經過拍下照片，PO上臉書《爆料公社》，由於兩車車價懸殊，網友驚呼三菱車主真的「目屎那滴」了。

網友看到照片紛紛留言，指價值700萬元的瑪莎拉蒂真的是「好硬的屁股！」還有人說是「大7與TOYOTA的概念」、「維修費可以買新三菱了…」、並指三菱「車賣掉都不夠賠。」

警方表示，經查雙方竟無酒駕，當時是20歲王姓男子駕駛三菱轎車不慎追撞前方葉男駕駛的瑪莎拉蒂轎車，導致瑪莎拉蒂的後保桿凹陷，三菱前車頭也有毀損，王男當下表示願意賠償，警方交由雙方車主及保險公司自行商議賠償事宜。