花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷

2017-02-05 00:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年4日下午胸口遭異物貫穿送醫急救，報案人郭男向警方宣稱少年不慎在堆滿雜物的地點跌倒，當場被鋼筋貫穿胸口，他發現鍾男倒地，他當下未思考太多，徒手拔出鋼筋，但警方帶著郭男重返現場找釀禍的鋼筋卻一無所獲，警方對郭男的說詞存疑，深夜突破郭男心防，坦承是獵槍走火打傷少年。

吉安警方指出，41歲郭姓男子4日下午兩點半報案供稱少年遭長約40公分，直徑1公分寬的鋼筋刺穿胸部，但警方回到現場找尋兇器，並無發現可疑鋼筋，加上鋼筋若要刺穿胸部，必須要有固定物，但現場已有清洗、整理的跡象，警方認為郭男說詞可疑，加上晚間少年傷勢穩定，重新檢查傷口，醫院證實傷口並非鋼筋造成貫穿，研判傷口是槍傷，警方晚間帶回郭男訊問，深夜順利突破郭男心防，並在家中洗衣機後方找到藏匿的獵槍。

郭男向警方坦承下午把玩獵槍的時候，不慎走火擊中少年，當下非常驚慌，就想到以前曾看過有人在工地跌倒遭鋼筋刺穿的新聞，所以就編了謊言想騙過警方，獵槍是他父親留下的，但沒有合法獵槍的執照，不過警方仍認為郭男說詞避重就輕，5日早上將進一步調查，會依殺人未遂、違反槍砲等罪嫌偵辦郭男的刑責。

花蓮慈濟醫院急診主治醫師溫偉程說，若被異物刺入體內，切勿拔出異物，以免造成傷口出血，保持原狀，送醫處理即可。院方指出，少年胸部遭異物貫穿，胸口及右後背有穿孔，造成胸骨肋骨骨折、肺部受傷，出現氣血胸，經處理後，送往外科加護病房接受治療。