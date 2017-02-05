獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
2017-02-05 00:51
〔記者李立法／屏東報導〕85歲老婦臥病被安置，縣府查出老婦有個62歲陳姓養女，要求陳婦須負擔安養費，將近40年沒見過養母的陳婦泣訴16歲時被養母推入火坑，出賣靈肉供養母花用，飽受凌虐，忍辱偷生近10年；屏東地方法院法官查出老婦年輕時曾有妨害風化等前科，採信養女說詞，判終止收養關係，並免除扶養義務，可抗告。
屏東縣政府1年多前將一名身無分文且臥病在床無人照料的老婦人送往安置，事後查出老婦人有個養女，費了一番工夫才聯繫上這位住在新北市的養女，因老婦人每月安養費至少2萬元，養女視同婚生子女，對養母有扶養義務，於是要求養女須支付養母每月安養費，卻遭到養女拒絕，縣府於是提起訟訴。
陳姓養女出庭時向法官表示，因原生家庭貧困，她2歲時被生母送給陳婦收養，她16歲時卻被養母賣到私娼寮，逼她接客賺錢供其花用，她如果反抗，養母就拿藤條鞭打她，讓她身心飽受摧殘，直到25歲時，她才脫離私娼寮控制，獨自跑到北部生活，並結婚生子。
養女說，她和養母已經有3、40年沒見面，想不到卻因為這起扶養官司，再度勾她起不堪回首的一段記憶，她不願再提，也不想和養母有所瓜葛，請求法官准予終止她和養母的收養關係，並免除扶養義務。
法官查出養母在40多年前曾留下妨害風化及意圖營利姦淫猥褻等前科記錄，並傳喚陳姓養女年逾8旬的生母出庭，生母當庭向法官指證女兒的養母確實曾把女兒送到風化場所賺皮肉錢，法官因而採信養女說詞。
法官認為養母於養女成長過程中未盡保護及教養義務，卻將養女送至風化場所賺錢，並對養女施暴，致養女長期處於恐懼與不安中，嚴重影響身心發展，如今若要求養女負起養母扶養義務顯失公平，應予免除，並准予終止收養關係。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 公開婚紗照被恭喜 林志玲認11月就......
- 狂！大支發英雄帖 熱狗、蛋堡對尬玖壹壹
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 熊本部長現身動漫節 大跳體操舞
- 大佛風景區夯 「花在彰化」爆人潮
- 白天遊嘉縣 晚上雲林賞燈會
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 超額教師 桃市教局助培養第二專長
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 內閣改組 4部會換將
- 紅茶止經痛效果有限 營養師反而推薦喝這個
- 神話6人行報到 李玟雨搞笑搶拍Eric
- 康定艦跟監遼寧號遭反監控？國防部否認
- 基隆迎元宵 10日發放金雞提燈
- 黨魁選舉連署認定擬鬆綁 黨內：不利吳敦義
- 到駁二自造小光劍 2017大港自造光節邀你同樂
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 藍牙錶 有光就會動
- 垂柳、水柳大不同 姿態各具特色
- 台灣燈會》主燈試燈 彰嘉嘉接駁車11日上路
- 杜拜菁英賽》才說不痛 伍茲「背」迫退賽
- 隋棠生女痛炸 尪在產房這樣幫倒忙
- 內閣異動》林聰賢 除了政績 也有小英賞識
- 美CIA新任女副局長 涉水刑逼囚
- 自由廣場》最不正常 最自由
- 傳藝中心人力緊 研擬每週三休園
- 謝沛恩 揍人最過癮 衣架子撐起Balenciaga 使壞搞笑磨戲路
- 再扛台灣隊長 大師兄練球狂轟
- 納管、納保險、納稅 Uber：筷子喝湯 行不通
- 料理苦手邰正宵 打蛋掉蛋殼這樣解釋
- 金雞獨立拚奪冠》高苑出征HBL 教局長打氣
- LULU主持見面會被讚爆 秒變金裕禎迷妹
- 千人春酒宴拉票 郝孤軍奮戰 吳夫人眾擁敬酒
- 中英對照讀新聞》Adult swaddling therapy fad hits Tokyo／成人捲療法風潮席捲東京
- 金門玩偶慶元宵 造型暫保密
- 「昂揚」赴越實習 新二代獲工作邀約
- 下週四鋒面到 入冬來最冷
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 雙溪教英文 越南研究生遞熱情
- 中國不鏽鋼 美祭雙反稅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分