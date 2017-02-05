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賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫

國軍英雄館四樓的窗戶墜落地面，砸傷賞花燈民眾。（記者劉慶侯翻攝）

2017-02-05  00:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市中華路1段67號的國軍英雄館，今日晚間10時7左右，發生投宿在4樓的學生因打開窗戶不慎，造成玻璃窗墜落，碎裂的玻璃割傷路過行經的1男1女，經送往和平醫院救治，目前均無大礙。

北市消防局表示，受傷男子年約38歲，小腿割傷、女子年約40歲，出現頭痛現象，但無明顯外傷。兩人都是正在參觀台北燈節的民眾。

警方調查，投宿在國軍英雄館的學生，為高雄梓官國中學生，因參加畢業旅行，今日晚間寄宿國軍英雄館，結果因學生間情緒 high，嘻鬧玩耍間意外造成窗戶墜落事件。

至於涉嫌肇禍的國二曾姓男學生，被被校方人員暫時帶回管束，以便釐清事發經過及肇事責任歸屬。

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  • 國軍英雄館四樓的窗戶墜落地面，砸傷賞花燈民眾。（記者劉慶侯翻攝）

    國軍英雄館四樓的窗戶墜落地面，砸傷賞花燈民眾。（記者劉慶侯翻攝）

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