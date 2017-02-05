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製作花燈4個月 收容人頓悟人生想爹娘

2017-02-05  00:57

〔記者吳政峰／基隆報導〕21歲收容人小昌（化名）在基隆看守所製作雞型花燈，耗時4個月，4日將成品送至台灣燈會參展，把它當成自己的小孩，盼獲得佳績。臨別那一刻，突然想到父母也是這樣看待自己，希望能出人頭地，但他卻不學好入獄，頓時感慨萬千，期待假釋後能贏回父母的期望。

小昌年少無知，犯下販毒罪，被判三年八個月徒刑，因在獄中表現良好，被選至基隆看守所製作花燈。

小昌與其他三名收容人思考如何把基隆和雞年的意象，融合在花燈上，最後想到結合雞籠與海浪，在讓主燈雞比個讚，象徵金雞「讚出來」，希望每個收容人走出監獄後，都能成功返回社會。

小昌將花燈視如己出，4日當天目送它上車前往雲林台灣燈會會場，許願能獲得優等獎。

基隆看守所表示，去年燈會基所獲得甲等，今年希望能更上一層樓，讓小昌等收容人增加自信。

基所表示，小昌現正辦理假釋，若持續表現好，或許能以自由之身親臨燈會現場，為自己的花燈集氣加油。

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  • 小昌等收容人製作的花燈，融入基隆意象。（記者吳政峰翻攝）

    小昌等收容人製作的花燈，融入基隆意象。（記者吳政峰翻攝）

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