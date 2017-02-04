險！小貨車駕駛座悶燒 車主未熄菸蒂肇禍

基隆市七堵消防分隊分隊長楊師融率員急救援，迅速撲滅車火。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-04 22:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕菸蒂肇禍！周姓小貨車司機抽菸不慎，未熄菸蒂燒壞駕駛座椅，還好基隆市消防局火速趕抵，10分鐘撲滅火勢，未讓整輛車燒起來，及時保住周的車子，讓周感激不已，頻頻向消防員道謝：「太謝謝你們了！」

轄區警員則指出，小貨車起火時，旁邊還停了10多台轎車，還好消防員火速趕抵滅火，否則火勢一旦延燒開來，後果不堪設想。

基隆市消防局今天晚間9時許獲報，基隆市七堵區東新街停車場內，有一輛小貨車駕駛座內，白煙密佈，不時聞到焦味。七堵消防分隊分隊長楊師融獲報，率10多名隊員，分乘3輛水箱車前往。

楊說，他與同仁趕抵時，貨車內滿佈白煙，他與隊員10分鐘控制火勢。

楊指出，車內只有駕駛座椅被燒壞，他研判是車主下車前，未將菸蒂熄滅，致未熄菸蒂，引燃駕駛座椅，還好他們搶救得宜，火勢並未擴散至方向盤、儀表板等處。

周姓車主獲報趕抵，得知是亂丟未熄菸蒂肇禍，頻頻向消防員致謝，還好消防員即時灌救，才沒讓他的車燒起來。