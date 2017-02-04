70歲色翁伸手滑進 翹臀辣女郎股溝內
2017-02-04 20:24
〔記者林嘉東／基隆報導〕70歲老翁酒後見街上一名翹臀辣女郎，穿著低腰褲現身街頭，一時凍未條，將鹹豬手，滑進小他40歲女子股溝內，嚇得女子花容失色；警訊後，將他依違反性騷擾防治條例函送法辦。
警方調查，身材姣好的女子小珊（化名），上月21日下午1時許，搭公車在基隆市基金一路112巷口下車，下車沒多久，後方一名70歲老翁，竟冷不防，竟將手摸進小珊褲內。 小珊不甘被摸，急電男友，載她就近至大武崙派出所報案。
警方調查，年約30的小珊，身材火辣，前凸、後翹；她當天穿低腰褲，露出美好臀型。
老翁見小珊下公車後，尾隨在後，冷不防，將右手滑進小珊褲內，摸小珊股溝。
老翁到案後辯稱，他當時酒醉，不知道自己有做過此事，但小珊指證歷歷，連老翁當時穿著，都記得一清二楚；警分訊後，將老翁依違反性騷擾防治法移送法辦。
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