暗夜飄來濃濃瓦斯味 鄰居機警救回女屋主
2017-02-04 19:27
［記者陳恩惠／台北報導］請注意家中瓦斯管線使用的安全！北市永平街公寓昨天深夜傳出瓦斯外洩的意外，樓下鄰居聞到陣陣異味，詢「味」向上找尋，發現4樓住家傳出濃濃瓦斯味，敲門按鈴都無回應，趕緊報案求救，警方與消防員到場，耗十餘分鐘才將睡得恍惚的郭姓女屋主「吵」醒，發現瓦斯濃度破表，趕緊將她送醫；消防局初步勘驗，應該是連接家用桶裝瓦斯的管線老舊破損，以致外洩漏氣。
消防人員前往勘查，發現郭家一個家用桶裝瓦斯，使用瓦斯桶雙孔轉接頭，連接2條軟管，分別供熱水器及瓦斯爐使用，由於當場將瓦斯調整器開關閥關閉後，已無外漏問題，應是其中有條管線破損，才會導致瓦斯從裂縫處外洩導致。
台北市消防局119勤務中心，昨天晚間11時2分據報，表示北市士林區永平街巷弄內疑似瓦斯外漏事件，消防局派出救護、水箱車前往馳援，消防員到場以複合式氣體偵測器，發現檢測儀測得的瓦斯濃度達到11%，現場立刻鋪設水線警戒、嚴禁火源，然後上樓叫醒住戶。
報案鄰居說：「聞到很重的瓦斯味，喊到都燒聲了，還叫不醒！」公寓住戶入睡前，不斷聞到異味，發現屋外竟瀰漫瓦斯味，擔心發生氣爆意外，於是循著瓦斯臭味找到樓上漏氣的住戶，大力敲門、喊叫許久，喉嚨都要沙啞仍沒人回應，趕緊通報消防隊處理。
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