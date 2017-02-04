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花蓮部落少年跌倒 鐵條插胸急救

2017-02-04  18:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天下午到村內找郭姓板模工人聊天，不慎在堆滿雜物的地點跌倒，當場被長約40公分，直徑1公分寬的鋼筋貫穿胸口，正在屋內休息的郭男聞聲出門查看，發現鍾男倒地，胸口插了一條鋼筋，他當下未思考太多，竟徒手拔出鋼筋，鍾男鮮血直流，目前還在加護病房急救中。

花蓮慈濟醫院急診主治醫師溫偉程說，被異物刺入體內，切勿拔出異物，以免造成傷口出血，保持原狀，送醫處理即可。院方指出，少年胸部被鐵條刺穿，，明顯可見到胸口及右後背有穿孔，造成胸骨肋骨骨折、肺部受傷，出現氣血胸，經處理後，送往外科加護病房接受治療。

郭姓男子對於徒手拔鋼筋的行為感到懊惱，在急診室來回踱步，隨後警方與他重回現場，他向警方說，他看到少年胸口插根鐵條，少年痛得唉唉叫，他當下沒有想太多，就動手拔插胸鐵條，然後就把鐵條往草地隨手一扔，之後少年不斷流血，他打119叫救護車；警方重回現場，但在現場未找到插胸鐵條，將待少年傷勢穩定後進一步釐清案情。

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  • 花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天在下午在部落跌倒導致鐵條穿胸受傷，警方到現場調查意外發生原因。（記者王錦義攝）

    花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天在下午在部落跌倒導致鐵條穿胸受傷，警方到現場調查意外發生原因。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天下午在部落內跌倒，胸口被鐵條刺穿，親友重回現場尋找釀禍的鐵條。（記者王錦義攝）

    花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天下午在部落內跌倒，胸口被鐵條刺穿，親友重回現場尋找釀禍的鐵條。（記者王錦義攝）

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