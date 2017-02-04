花蓮部落少年跌倒 鐵條插胸急救
2017-02-04 18:46
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年今天下午到村內找郭姓板模工人聊天，不慎在堆滿雜物的地點跌倒，當場被長約40公分，直徑1公分寬的鋼筋貫穿胸口，正在屋內休息的郭男聞聲出門查看，發現鍾男倒地，胸口插了一條鋼筋，他當下未思考太多，竟徒手拔出鋼筋，鍾男鮮血直流，目前還在加護病房急救中。
花蓮慈濟醫院急診主治醫師溫偉程說，被異物刺入體內，切勿拔出異物，以免造成傷口出血，保持原狀，送醫處理即可。院方指出，少年胸部被鐵條刺穿，，明顯可見到胸口及右後背有穿孔，造成胸骨肋骨骨折、肺部受傷，出現氣血胸，經處理後，送往外科加護病房接受治療。
郭姓男子對於徒手拔鋼筋的行為感到懊惱，在急診室來回踱步，隨後警方與他重回現場，他向警方說，他看到少年胸口插根鐵條，少年痛得唉唉叫，他當下沒有想太多，就動手拔插胸鐵條，然後就把鐵條往草地隨手一扔，之後少年不斷流血，他打119叫救護車；警方重回現場，但在現場未找到插胸鐵條，將待少年傷勢穩定後進一步釐清案情。
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