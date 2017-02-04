騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！

台中市五權西路和永春東七路口，今天下午發生機車和千萬藍寶堅尼超跑的車禍，騎士小腿骨折倒地，「大牛」則是左前車頭受損。（記者陳建志翻攝）

2017-02-04 18:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名50多歲尤姓騎士，今天下午3點多騎車經台中市五權西路和永春東七路口時，紅燈違規左轉，撞上綠燈直行，由賴姓男子駕駛，俗稱「大牛」的千萬藍寶堅尼超跑，造成超跑左前車頭毀損，尤男也因小腿骨折倒地不起，所幸意識清楚，有民眾將車禍現場貼上臉書「爆料公社」，網友紛紛留言希望騎士平安，不過也說：「如果起來發現是大牛，應該會昏倒吧！」因路口監視器顯示騎士違規闖紅燈，這下恐怕賠大了。

臉書「爆料公社」今天下午有網友貼出照片，表示台中五權西路和永春東七路口發生超跑和機車的碰撞車禍，照片中看到騎士受傷倒地不起，市價超過1500萬的白色藍寶堅尼超跑則是左前車頭保桿破裂，地上還有疑似水箱破裂的漏水痕跡，網友看到紛紛留言希望騎士平安，不過看到撞到的是千萬超跑，紛紛留言表示，如果是騎士違規，應該要賠大了。

台中市警局第4分局交通分隊長顧俊仁表示，這起車禍發生在今天下午3點18分左右，經調閱路口監視器，發現當時尤姓騎士由五權西路東往西方向行駛，經永春東七路的路口時，違規紅燈左轉，並在路口和賴姓男子駕駛，綠燈由永春東七路直行的超跑撞上，尤男因左小腿骨折送醫，不過意識清楚，初步判定尤姓騎士違規肇事。