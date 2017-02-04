| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！

台中市五權西路和永春東七路口，今天下午發生機車和千萬藍寶堅尼超跑的車禍，騎士小腿骨折倒地，「大牛」則是左前車頭受損。（記者陳建志翻攝）

2017-02-04  18:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名50多歲尤姓騎士，今天下午3點多騎車經台中市五權西路和永春東七路口時，紅燈違規左轉，撞上綠燈直行，由賴姓男子駕駛，俗稱「大牛」的千萬藍寶堅尼超跑，造成超跑左前車頭毀損，尤男也因小腿骨折倒地不起，所幸意識清楚，有民眾將車禍現場貼上臉書「爆料公社」，網友紛紛留言希望騎士平安，不過也說：「如果起來發現是大牛，應該會昏倒吧！」因路口監視器顯示騎士違規闖紅燈，這下恐怕賠大了。

臉書「爆料公社」今天下午有網友貼出照片，表示台中五權西路和永春東七路口發生超跑和機車的碰撞車禍，照片中看到騎士受傷倒地不起，市價超過1500萬的白色藍寶堅尼超跑則是左前車頭保桿破裂，地上還有疑似水箱破裂的漏水痕跡，網友看到紛紛留言希望騎士平安，不過看到撞到的是千萬超跑，紛紛留言表示，如果是騎士違規，應該要賠大了。

台中市警局第4分局交通分隊長顧俊仁表示，這起車禍發生在今天下午3點18分左右，經調閱路口監視器，發現當時尤姓騎士由五權西路東往西方向行駛，經永春東七路的路口時，違規紅燈左轉，並在路口和賴姓男子駕駛，綠燈由永春東七路直行的超跑撞上，尤男因左小腿骨折送醫，不過意識清楚，初步判定尤姓騎士違規肇事。

廣告
  • 台中市五權西路和永春東七路口，今天下午發生千萬超跑和機車碰撞車禍，網友擔心騎士賠大了。（記者陳建志翻攝）

    台中市五權西路和永春東七路口，今天下午發生千萬超跑和機車碰撞車禍，網友擔心騎士賠大了。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 藍寶堅尼 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.