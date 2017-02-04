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駭客勒索券商 警疑為冒名「假攻擊、真詐騙」

2017-02-04  17:40

〔記者邱俊福／台北報導〕國內多家劵商遭屬名為「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團攻擊，恐嚇交付比特幣，刑事局據報查知，該集團主要成員皆在歐洲監獄服役，且已有外國發生假冒該集團名義，遂行「假攻擊、真詐騙」，手法相同，故不排除歹徒僅是一種「願者上鉤」的詐騙手法。

刑事局表示，目前刑事局與北市警局各受理1件，至於媒體所報導的5件，持續請北市警局了解中，而歹徒是署名為「Armada Collective」，寄送電子郵件，要求6天後將10個比特幣交付到指定帳戶，依每個比特幣市價1萬9000元，共約勒索19萬元，不然揚言將執行分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS）。

據悉，該署名的駭客集團過去曾對3家希臘銀行展開DDoS攻擊，成功封鎖銀行的交易能力，並向每家銀行勒索2萬個比特幣，聲名大噪，但這些主要成員已被關進歐洲監獄，尚未出獄，去年國外有發生假冒該集團以DDoS攻擊，並向企業勒索比特幣案，最後卻從未真正展開攻擊，僅遂行威脅詐騙行為。

目前刑事局經追查攻擊的IP，發現伺服器遠在羅馬尼亞，已交由國際科聯繫當地警方協查，也從帳戶追查嫌疑人中。

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