| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

分局長帶隊擴檢 眼尖攔查槍彈

2017-02-04  17:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名34歲的謝姓男子今晨3時許開著白色賓士車行經林口文化一路一段，當時新莊分局長張國雄帶隊擴檢，見謝男形跡可疑而攔查，眼尖發現後座有可疑的側背包，經同意後檢視，起出改造手槍1支、4顆子彈，當場逮捕謝男，帶回偵訊。

警方表示，沒有前科的謝男遭攔下後神情相當慌張，面對問話語無倫次，現場員警察覺有異，更發現後座擺著一個可疑的黑色側背包，取得謝男同意後檢視，竟在側背包內發現槍彈，謝男供稱槍彈是友人借放，不知道來源，警方訊後依槍砲罪嫌將謝男移送，並持續追蹤槍枝來源。

廣告
  • 新莊分局長帶隊擴檢，查到非法槍械。（記者王宣晴翻攝）

    新莊分局長帶隊擴檢，查到非法槍械。（記者王宣晴翻攝）

  • 新莊分局長帶隊擴檢，查到非法槍械。（記者王宣晴翻攝）

    新莊分局長帶隊擴檢，查到非法槍械。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：分局長帶隊擴檢 眼尖攔查槍彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.