分局長帶隊擴檢 眼尖攔查槍彈

2017-02-04 17:08

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名34歲的謝姓男子今晨3時許開著白色賓士車行經林口文化一路一段，當時新莊分局長張國雄帶隊擴檢，見謝男形跡可疑而攔查，眼尖發現後座有可疑的側背包，經同意後檢視，起出改造手槍1支、4顆子彈，當場逮捕謝男，帶回偵訊。

警方表示，沒有前科的謝男遭攔下後神情相當慌張，面對問話語無倫次，現場員警察覺有異，更發現後座擺著一個可疑的黑色側背包，取得謝男同意後檢視，竟在側背包內發現槍彈，謝男供稱槍彈是友人借放，不知道來源，警方訊後依槍砲罪嫌將謝男移送，並持續追蹤槍枝來源。