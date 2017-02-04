傳「升旗照」留言「妳喜歡的」 小王判賠75萬

2017-02-04 16:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕阮姓男子與蕭姓妻子結婚11年育有3子，夫妻與黃男是重機車隊車友，前年8月，阮男發現黃妻對老婆提出民事訴訟，才驚知愛妻竟與黃男搞外遇，2人還互傳裸照及鹹濕簡訊如：「超愛你在我身體裡」、「一直想著跟你做愛的爽」、「明天可以跟妳打炮嗎？」等語，阮男得知後氣炸提告，新北地院日前判黃男須賠償阮男75萬元，仍可上訴。而蕭女判賠黃妻30萬元確定。

阮男前年8月看到新北地院寄給的妻子判決書，追問後，蕭女坦承被黃妻提告，阮男控訴，103年7月開始，黃男先透過臉書邀約妻子吃飯，後兩人開始發展婚外情，他查看妻子手機，發現黃男不但常以「想妳」、「愛妳」、「妳是我永遠的女王」等語向妻子表達愛意，還表示非常羨慕他可以跟妻子在一起。

至日本出差時，黃男還傳勃起照給蕭女說：「有毛的，妳喜歡的，硬了」，而蕭女也傳胸部裸照給黃男，此外，蕭女手機內也有與黃男的接吻照，阮男難過表示，為給3名子女一個完整的家，他痛苦維繫婚姻，卻夜夜失眠得憂鬱症，認為婚姻破裂都是黃男「主動」追求妻子所致，憤而向黃男求償200萬元。

黃男反駁，是蕭女「主動」與他聯繫，並突然親吻他，他反應不及無從拒絕，坦承兩人對話確實不雅，但僅止於言談無逾矩行為，傳勃起照給蕭女，是因出差應酬時先收到蕭女的上半身裸照，他在酒精作祟下、一時失慮才會回傳下體照。

法官認為，蕭女、黃男兩人以親暱曖昧口吻互稱「老公、寶貝」，並互傳裸照及露骨對話，又黃男被蕭女親吻時臉上充滿微笑未見驚恐，認定2人侵害阮男配偶權。痛批黃男審理中還屢屢將責任推諉給蕭女，造成阮男二度傷害，並稱財產都已給離婚妻，顯見無與阮男商談和解誠意，因此判他敗訴。