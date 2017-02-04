醉漢大鬧超商 倒楣店員遭砸傷
2017-02-04 16:52
〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名34歲張姓男子，今天凌晨1點多酒後進入霧峰一家超商，因懷疑張姓店員瞄他一眼，當下飆罵「你看三小！看不起我是不是？」，雖2名同行女性友人不斷勸阻，但暴怒的張男不但將超商櫃台物品掃到地上，還兩度拿東西砸向店員，造成張姓男店員頭部被雞精砸傷，逞兇張男被帶回警局後，酒測值達0.44mg/l，辯稱酒醉不記得有打人，警方訊後依傷害、毀損移送法辦。
這名張姓男子今天凌晨1點半左右，酒後進入霧峰中正路和德泰街口的超商，張男不滿張姓男店員瞄他一眼，嗆聲「你看三小！」還不斷大聲飆罵，男店員見他酒醉不理會，繼續幫其他客人結帳，張男隨後被同行的2名女性友人勸出超商外。
沒想到過沒多久，怒氣未消的張男又衝進店內，繼續大聲咆哮指著男店員狂罵，並拿起櫃台物品砸向店員，所幸沒砸中，鎮定的男店員隨後走出櫃台外，雖2名女性友人不斷勸阻，張男還是持續飆罵，再次抓起櫃台物品砸向男店員，其中1瓶雞精砸中男店員右後腦，造成頭部挫傷，男店員痛得不斷摸頭，直到員警獲報趕到，才將大鬧超商的張男帶回。
霧峰分局吉峰派出所所長萬仲翔表示，員警獲報到場後將傷人的張男帶回警局，張男酒測值達0.44mg/l，表示喝醉酒，只記得進入超商，但不記得有砸傷人，因陳姓超商店長提出毀損告訴，被砸傷的張姓店員也驗傷提告，警方訊後將張男依毀損、傷害罪嫌移送法辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 除夕開獎 1人「大樂透」、73個百萬富翁
- 童仲彥新歡 舔耳前監察院副院長?
- 永慶房產總經理胞弟 私存信義房屋資料遭判刑
- 屋主拜拜後出門 鹿港頭崙巷倉庫付之一炬
- 輾死重機騎士逃逸 砂石車司機被判1年10個月
網友回應
熱門新聞
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 正妹受訪談割包皮 觀眾全在看激凸美乳
- 吳克群喜會紅髮艾德 教台語拚外交
- 經典賽》大谷因腿傷退出日本隊 松坂心有戚戚焉
- 家中舊書別丟！可傳愛家扶助建偏鄉圖書室
- 超額教師 桃市教局助培養第二專長
- 貝克漢私人郵件遭駭 做公益「不想用我的錢」
- 寶寶得意爬護欄驚呆網友 兩派掀論戰...
- 東山北勢寮舊鐵道 4替代役助重生
- 為何是這4人遭撤換？ 內閣改組內幕曝光！
- 響應新台幣重新設計 網友讓500元鈔票上真有伍佰！
- 真的不導了！麥可貝喊話《變形金剛5》後就退出
- MLB》清空間迎牛棚投手 朴炳鎬遭雙城DFA
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
- 李亞軒網球教室 輸給小小球員
- 桃園燈會10日登場 上演環湖主燈秀
- 台中人藝文口袋深 扛起國家歌劇院逾半票房
- 台灣女網賽》逆轉中國勁敵 詹家姊妹衛冕聽牌
- 坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱
- 司改國是會議即將登場 法界代表候選名單出爐
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 自由廣場》原來軍公教分好幾種
- 見老婆外遇野戰憤而斬首 夫茫然提妻頭顱漫步
- 郭采潔上吐下瀉連4天 康復急返工作崗位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Animal euthanasia ban goes into effect
- 名間受天宮「接天香」 信眾︰吉兆
- 臺灣農漁會百大精品 南投入選40項奪冠
- 部落媽媽家事清潔團隊 接案兼顧孩子
- 黨魁選舉連署爭議 洪：研擬技術性解決
- 中客遊覽車玩高雄卡涵洞 21人受傷送醫
- 打工自慰被抓包 20歲清純女下海拍AV
- 歡慶元宵節 北市宮廟發送「雞」年造型小燈籠
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 後膝腫脹疼痛 超音波即刻救援
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- MLB》隊友車禍猝逝 賀雷拉改變心意放棄仲裁
- 消息人士：羅浮宮攻擊嫌犯為埃及國民
- 《台灣女網賽》莎法洛娃30歲生日 對決彭帥
- 周董拚百轟 珍惜有球打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉漢大鬧超商 倒楣店員遭砸傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分