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醉漢大鬧超商 倒楣店員遭砸傷

2017-02-04  16:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名34歲張姓男子，今天凌晨1點多酒後進入霧峰一家超商，因懷疑張姓店員瞄他一眼，當下飆罵「你看三小！看不起我是不是？」，雖2名同行女性友人不斷勸阻，但暴怒的張男不但將超商櫃台物品掃到地上，還兩度拿東西砸向店員，造成張姓男店員頭部被雞精砸傷，逞兇張男被帶回警局後，酒測值達0.44mg/l，辯稱酒醉不記得有打人，警方訊後依傷害、毀損移送法辦。

這名張姓男子今天凌晨1點半左右，酒後進入霧峰中正路和德泰街口的超商，張男不滿張姓男店員瞄他一眼，嗆聲「你看三小！」還不斷大聲飆罵，男店員見他酒醉不理會，繼續幫其他客人結帳，張男隨後被同行的2名女性友人勸出超商外。

沒想到過沒多久，怒氣未消的張男又衝進店內，繼續大聲咆哮指著男店員狂罵，並拿起櫃台物品砸向店員，所幸沒砸中，鎮定的男店員隨後走出櫃台外，雖2名女性友人不斷勸阻，張男還是持續飆罵，再次抓起櫃台物品砸向男店員，其中1瓶雞精砸中男店員右後腦，造成頭部挫傷，男店員痛得不斷摸頭，直到員警獲報趕到，才將大鬧超商的張男帶回。

霧峰分局吉峰派出所所長萬仲翔表示，員警獲報到場後將傷人的張男帶回警局，張男酒測值達0.44mg/l，表示喝醉酒，只記得進入超商，但不記得有砸傷人，因陳姓超商店長提出毀損告訴，被砸傷的張姓店員也驗傷提告，警方訊後將張男依毀損、傷害罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 台中市一名張姓男子（右一）酒後大鬧超商，雖2名女性友人勸阻，還是拿雞精砸傷男店員右後腦，男店員憤而提告。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名張姓男子（右一）酒後大鬧超商，雖2名女性友人勸阻，還是拿雞精砸傷男店員右後腦，男店員憤而提告。（記者陳建志翻攝）

  • 台中市張姓男子（右一）酒後大鬧超商，不斷大聲咆哮飆罵。（記者陳建志翻攝）

    台中市張姓男子（右一）酒後大鬧超商，不斷大聲咆哮飆罵。（記者陳建志翻攝）

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